O alto executivo do mundo da moda que pediu demissão para priorizar a carreira da mulher

O presidente executivo do maior site de moda online da Europa anunciou que pretende renunciar ao cargo porque "as ambições profissionais de sua esposa devem ser prioridade".

A empresa, que começou como uma start-up com sede em Berlim há 12 anos, hoje tem 36 milhões de clientes e registrou receita de € 1,85 bilhão (R$ 11 bilhões) no último trimestre.

Atualmente, nenhuma mulher faz parte do conselho de administração, e a disparidade salarial entre homens e mulheres é de 22%, ligeiramente maior do que a média nacional na Alemanha.

"Embora a transformação leve tempo e ainda estejamos no início de nossa jornada, nosso progresso indica que estamos nos movendo na direção certa", disse Ritter.

Sobre a decisão de Ritter, Gentz afirmou: "Quando começamos a enviar os primeiros sapatos para os nossos clientes do porão do nosso escritório, não sabíamos até onde essa jornada nos levaria. É impossível exagerar o impacto de Rubin no sucesso da Zalando".