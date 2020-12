Monolito de origem misteriosa aparece agora em praia britânica

Crédito, Lee Peckham Legenda da foto, Depois de EUA e Romênia, monolito agora foi avistado na Ilha de Wight, sul da Inglaterra

Um monolito de origem desconhecida foi encontrado na Ilha de Wight, ao sul da Inglaterra, poucos dias depois de estruturas semelhantes terem sido avistadas nos EUA e na Romênia.

Uma moradora da ilha, Alexia Fishwick, se disse "chocada" ao encontrar a incomum estrutura espelhada durante uma caminhada pela praia, no último domingo (6/12).

Em novembro, um monolito encontrado no Estado americano de Utah (e que desapareceu dali alguns dias depois) causou surpresa e grande especulação na internet - agora, debate-se se o episódio pode estar gerando uma onda de imitações.

Também foram encontrados monolitos na Romênia e no sul da Califórnia.

"Eu tinha lido sobre o de Utah e o da Romênia, então sabia da importância (do caso)", prossegue Alexia.

Quando ela postou fotos do monolito da Ilha de Wight nas redes sociais, muita gente disse achar que ela havia adulterado a foto com Photoshop.

Mas mais gente viu a estrutura e se espantou.

"Vi e fiquei imaginando o que poderia ser - era algo muito estranho de se ver na praia", afirmou o advogado Lee Peckham, também morador da ilha.

"Não tenho certeza se é coisa de alienígenas, uma ação de relações públicas do Coldplay ou algum comerciante de espelhos querendo aumentar as vendas, mas fez com que todos nós fôssemos à praia ver", brincou o DJ Rob da Bank, outro morador local.

O órgão estatal National Trust, responsável pelo local, disse que não tem planos imediatos de remover o monolito, mas agregou que ele foi colocado ali sem autorização.

Crédito, Alexia Fishwick Legenda da foto, Monolito da Ilha de Wight foi fotografado por pessoas que passeavam pela praia

Projeto artístico?

"Não tínhamos ciência da presença do monolito até esta manhã (de segunda-feira, 7 de dezembro), mas visitamos a praia de Compton e (a estrutura) parece presa a um pedestal de madeira e é feita de pedaços espelhados de material plástico ou acrílico. Vamos monitorar pelos próximos dias para garantir que a praia continue segura e não atraia aglomerações."

Nos EUA, um coletivo anônimo chamado The Most Famous Artist reivindicou para si a autoria dos monolitos em Utah e na Califórnia.

O grupo postou uma foto do primeiro monolito no Instagram, afirmando que ele custa US$ 45 mil (R$ 228 mil).

No entanto, quando questionado sobre a estrutura encontrada na Ilha de Wight, o grupo disse que "o monolito está fora do nosso controle a esta altura. Boa sorte a todos os aliens trabalhando duro ao redor do mundo para propagar o mito".

Os aliens são uma referência ao filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, por sua vez baseado no romance de Arthur C Clarke, que tem monolitos pretos criados um uma espécie alienígena.

Mas a maioria dos comentários sobre as estruturas misteriosas aposta se tratar, mesmo, de uma obra de arte.