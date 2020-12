OMS: vacina obrigatória contra covid-19 pode ser necessária em países com baixa adesão voluntária e alto contágio

Para OMS, programas de vacinação obrigatória com "finalidade de salvar vidas" devem ser conduzidos com "extremo cuidado"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse na quarta-feira (09/11) que a vacinação obrigatória pode ser uma opção adotada por países com baixa adesão espontânea e níveis "inaceitavelmente altos" de contágio pela doença.

O comentário, enviado com exclusividade à BBC News Brasil, acontece dois dias depois de membros da cúpula do órgão afirmarem que "não visualizam países adotando obrigações de vacinação" contra o novo coronavírus.

O órgão disse ainda que programas de vacinação obrigatória com "finalidade de salvar vidas" devem ser conduzidos com "extremo cuidado" e chamou atenção especial para "multas e penalidades, já que elas podem estimular desigualdades sociais e de saúde".

"Em situações em que a adesão voluntária à vacina é inadequada e as taxas de transmissão de COVID-19 permanecem inaceitavelmente altas, é possível que alguns países considerem a introdução de programas obrigatórios com a finalidade de salvar vidas", disse o órgão.

Por outro lado, a Organização disse que "cabe aos países decidir a melhor forma de alcançar uma alta cobertura de imunização para proteger as pessoas contra doenças".

Politização da vacina

O comentário sobre a possibilidade de vacinação obrigatória surge em um momento de intensa polarização sobre o tema, que divide políticos, especialistas e a sociedade no Brasil.

A obrigatoriedade foi descrita recentemente em parecer do procurador-geral da República Augusto Aras como constitucional.

"Acreditamos que é muito melhor trabalhar em campanhas de informação, para tornar a vacina acessível aos grupos que precisam ser vacinados primeiro, pois não teremos vacina suficiente no próximo ano para toda a população", disse na ocasião a brasileira Mariângela Simão, vice-diretora geral da OMS, ressaltando que "cabe aos países" decidir o melhor caminho a seguir.

No mesmo encontro, os diretores do órgão afirmaram que não há provas concretas de que a obrigatoriedade na vacinação resulte em mais pessoas vacinadas.

Kate O'Brien, diretora do departamento de imunização da OMS disse que o melhor caminho é "estimular e facilitar a vacinação sem obrigatoriedades". Mas ela ressaltou que, para profissionais como "técnicos respiratórios, médicos de unidades de terapia intensiva e enfermeiros", a vacinação deve ser "altamente recomendada".

"Extremo cuidado deve ser tomado com a implementação de tais obrigações ou requisitos, incluindo o uso de quaisquer penalidades ou multas, por que elas podem reforçar as desigualdades sociais e de saúde", continuou o escritório principal da OMS em Genebra.

Fora de contexto, os comentários foram lidos por alguns como um sinal definitivo de veto da OMS à vacinação obrigatória e usados por políticos como Eduardo Bolsonaro como um suposto endosso do órgão às políticas do pai, o presidente Jair Bolsonaro.

"Cabe aos países decidir a melhor forma de alcançar uma alta cobertura de imunização para proteger as pessoas contra doenças", afirmou a entidade à reportagem.

O órgão, no entanto, ressaltou seu apoio a conscientização para "uma escolha informada".

"Em vez de impor obrigatoriedade, os governos poderiam aplicar estratégias como construir confiança, garantir acesso, permitir que as pessoas façam uma escolha informada e fortalecer a qualidade dos serviços de imunização e sistemas de saúde para que as pessoas possam receber as vacinas de que precisam."