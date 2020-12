Reino Unido vai parar de financiar projetos de petróleo, gás e carvão pelo mundo

Anfitrião de uma importante cúpula global sobre o clima, o governo do Reino Unido anunciou neste sábado que vai parar de apoiar diretamente projetos de combustíveis fósseis no exterior.

Aproximadamente 75 líderes mundiais devem participar do encontro, que acontece 5 anos depois da assinatura do acordo de Paris, que reúne compromissos globais de reduções de emissões de gases poluentes.

O fato de o governo do Reino Unido apoiar projetos de combustíveis fósseis no exterior por meio de financiamento à exportação, financiamento de ajuda e promoção comercial gera controvérsia há anos.

À medida que o país se afastou da exploração de carvão, petróleo e gás "dentro de casa", o financiamento de projetos do tipo no exterior era descrito como "hipócrita".

"É por isso que o Reino Unido recentemente abriu caminho com um novo e ousado compromisso de reduzir as emissões em pelo menos 68% até 2030, e tenho o prazer de dizer hoje que o Reino Unido encerrará o apoio do contribuinte a projetos de combustíveis fósseis no exterior assim que possível."O anúncio foi feito no momento em que o Reino Unido hospeda uma cúpula sobre ambições climáticas.