Eleições nos EUA: Protestos pró-Trump têm facadas e gestos racistas

Biden ganhou 306 votos contra 232 de Trump no Colégio Eleitoral e teve mais de sete milhões de votos a mais do que seu rival republicano na votação popular.

Manifestantes pró-Trump, reunidos com bandeiras com os dizeres "Stop the Steal" ("Pare o roubo", em tradução direta) uniram-se a membros do grupo de extrema direita Proud Boys, vestidos de amarelo e preto.