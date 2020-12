'Assassino do Twitter' que guardava cabeças de vítimas é condenado à morte no Japão

Como ele encontrava as vítimas?

Os assassinatos vieram à tona pela primeira vez no Halloween de 2017, quando a polícia encontrou partes de corpos no apartamento de Shiraishi na cidade japonesa de Zama, perto de Tóquio.

O homem de 27 anos teria dito que retirou a carne dos corpos e cobriu as partes restantes com areia de gato para escondê-las.

O que aconteceu no julgamento?

Mas os advogados de Shiraishi argumentaram que ele seria culpado por uma acusação menor de "assassinato com consentimento", alegando que as vítimas haveriam dado permissão para serem mortas.

As nove vítimas de Shiraishi incluem três estudantes do ensino médio - a mais jovem com 15 anos - uma estudante do sexo feminino, quatro mulheres e um homem na casa dos 20 anos.