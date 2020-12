O homem que hackeou o Twitter de Trump adivinhando sua senha, segundo a polícia

Pesquisador de segurança cibernética Victor Gevers disse que procurava por vulnerabilidades no Twitter quando descobriu senha do presidente

Promotores holandeses descobriram que um hacker fez login com sucesso na conta do Twitter de Donald Trump adivinhando sua senha: "maga2020!" (maga é a sigla para a frase em inglês 'make America great again', ou 'tornar a América grande novamente').