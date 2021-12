Migração: o drama que comoveu o mundo e dividiu a Europa

Há 2 horas

Crédito, AFP/Getty Legenda da foto, A imagem do corpo do menino Alan Kurdi numa praia comoveu o mundo

Foi uma imagem que não valeu apenas mil palavras. A cena, vista no mundo todo, em setembro de 2015, deixou milhões de olhos cheios de lágrimas.

A foto do corpo do menino sírio Alan Kurdi, de apenas 3 anos de idade, numa praia na Turquia, tomou as capas dos jornais, os noticiários na TV e as redes sociais. Comoveu políticos, celebridades e pessoas comuns de forma inédita. Fez Bono, cantor do U2, mudar a letra do sucesso Pride num show para falar do "menino arrastado pelo mar para uma praia vazia". Serviu de inspiração a artistas de várias partes do mundo.

Mais do que as milhares de reportagens sobre a crise dos refugiados que cruzavam o Mar Mediterrâneo, foi o retrato da morte de Alan o responsável por acordar a comunidade internacional para um dos mais graves problemas sociais do início do século 21.

Alan morreu afogado depois que o bote em que estava naufragou, pouco depois de iniciar viagem. Seu corpo foi encontrado nas primeiras horas da manhã do dia 2 de setembro de 2015, na costa turca, próximo à cidade de Bodrum.

Ele fazia parte de um grupo de 16 sírios que haviam partido de Bodrum durante a madrugada na tentativa de chegar à ilha de Kos, na Grécia. O objetivo final da família de Alan era o Canadá, onde uma tia do menino já vivia.

Além de Alan, morreram seu irmão, Galib, de 5 anos, e a mãe dos garotos, Rehana. O bote inflável em que estavam transportava 16 pessoas, mas comportava apenas oito.

Segundo os testemunhos de sobreviventes, os passageiros inicialmente tinham coletes salva-vidas, mas o equipamento não funcionava.

Um segundo bote que partiu na mesma viagem também naufragou. Ao todo, as duas embarcações levavam 23 pessoas, das quais 12 morreram no duplo naufrágio - cinco delas eram crianças.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Artista indiano Sudarsan Pattnaik reproduz a imagem do corpo de Alan

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

Alan e sua família eram sírios curdos - o sobrenome Kurdi foi usado por autoridades na Turquia e adotado desde então, mas o nome original da família era Shenu.

Eles vinham da cidade síria de Kobani, na fronteira com a Turquia e palco de fortes combates entre o grupo autodenominado Estado Islâmico (ISIS) e tropas curdas, durante a guerra civil na Síria, iniciada em 2012.

Fugiram várias vezes dos confrontos, mudando-se para outras cidades da região e cruzando a fronteira com a Turquia, onde se instalaram. Depois de mais um retorno a Kobani no início de 2015, novos ataques do Estado Islâmico os levaram a decidir deixar novamente a cidade, o país e, desta vez, também a região. A tentativa de chegar à Europa e, de lá, partir para o Canadá terminou nas águas do Mediterrâneo.

O pai de Alan, Abdullah Kurdi, foi um dos sobreviventes da tragédia. Um ano depois, em setembro de 2016, vivendo na região autônoma curda do norte do Iraque, ele deu uma entrevista à BBC News.

Falou sobre suas perdas e a onda de refugiados tentando chegar à Europa. "No início, o mundo estava disposto a ajudar os refugiados. Mas isso não durou nem um mês. Na verdade, a situação piorou. A guerra se agravou, e mais pessoas estão saindo." Sobre a morte de seus dois filhos, Alan e Galib, disse: "Penso neles todos os dias".

Seguidos naufrágios

A imagem do corpo de Alan na praia turca, sem vida, chocou o mundo. Seu rosto sobre a areia, levemente tocado pela água do mar, o calção azul e a camiseta vermelha molhados e os sapatos ainda nos pés reforçavam a crueldade da realidade que tirou sua vida.

Essa realidade, no entanto, já estava presente no Mediterrâneo havia alguns anos. Desde 2011, ano da chamada Primavera Árabe - revoltas contra regimes autocráticos no Mundo Árabe -, aumentara o fluxo de pessoas partindo em perigosas viagens no mar em direção ao sul da Europa.

A onda migratória era resultante da fuga de civis de guerras e da pobreza extrema nos continentes africano e asiático.

Em outubro de 2013, uma primeira tragédia de grandes proporções acendeu o alerta da comunidade internacional para o problema.

Um barco transportando mais de 500 pessoas, que partira da cidade de Misrata, na Líbia, naufragou a centenas de metros da ilha italiana de Lampedusa. A maioria dos ocupantes da embarcação era da Eritreia e da Somália.

Segundo relatos, o barco afundou após uma sucessão de eventos - o motor da embarcação parou de funcionar, alguns ocupantes atearam fogo em objetos para tentar chamar atenção de outros barcos, o fogo se espalhou, e o barco começou a afundar em maio ao pânico. Ao todo, 368 pessoas morreram, e 155 foram salvas.

Crédito, AFP Legenda da foto, Naufrágio na costa da ilha italiana de Lampedusa matou mais de 300 pessoas

Antes do naufrágio, Lampedusa já sofria com os desafios provocados pela chegada de milhares de migrantes.

Com apenas cerca de 6 mil habitantes, a ilha italiana, localizada a apenas 120 quilômetros da costa da Tunísia, é um dos pontos da Europa mais próximos do norte da África.

Em julho de 2013, meses antes do grande naufrágio, o recém-eleito papa Francisco visitou Lampedusa para pedir mais atenção da comunidade internacional aos migrantes que chegavam ao local.

Como noticiou a BBC News à época, o papa condenou o que chamou de "indiferença" do mundo com os imigrantes. "Nós perdemos um sentido de responsabilidade fraterna", disse o pontífice.

Nos anos que se seguiram, a situação piorou. Balanço feito no início de 2015 pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) mostrou que, em 2014, "ao menos 218 mil migrantes e refugiados" haviam cruzado o Mediterrâneo por "rotas irregulares".

Segundo o Acnur, cerca de 3.500 pessoas haviam morrido naquele ano. Ainda segundo o órgão, os números mostravam uma tendência que deveria continuar em 2015, o que realmente aconteceu. Juntamente com a onda migratória, vieram novas tragédias de grande proporções.

Em fevereiro de 2015, mais de 300 pessoas morreram em mais um naufrágio perto de Lampedusa - a maioria afogada, mas alguns de hipotermia após terem sido resgatados.

Dois meses depois, ocorreu o mais grave naufrágio no Mediterrâneo até então. Mais de 800 pessoas perderam a vida, segundo informou na época o Acnur, depois que um barco com cerca de 850 migrantes, incluindo crianças, naufragou próximo à costa líbia.

O órgão da ONU disse que entre os ocupantes da embarcação, que partiu de Trípoli (Líbia), estavam cerca de 350 eritreus, além de originários de países como Síria, Somália, Serra Leoa, Mali e Etiópia. Apenas 28 deles sobreviveram e foram levados à cidade portuária de Catania, na Sicília (Itália).

Os resgates

As operações de resgate no Mediterrâneo intensificaram-se ao longo dos primeiros meses de 2015. Elas contavam com a participação da Marinha de países da região e de outras nações europeias, como Reino Unido, Espanha e Suécia.

Organizações Não-Governamentais contribuíam para esses esforços e realizavam complexas ações de resgate em alto mar.

O jornal britânico The Guardian citou um militar aposentado de Malta que participava das ações da entidade MOAS - Migrant Offshore Aid Station, ou Estação de Ajuda a Migrantes no Mar.

Ele disse ter ficado espantado com o tamanho do fluxo de pessoas. "Eu nunca havia tido contato com nada igual."

Também houve tragédias por terra, como no caso da descoberta dentro de um caminhão, em agosto de 2015, dos corpos de 71 "refugiados e migrantes", na definição do Acnur.

O veículo, um caminhão de refrigeração, havia sido abandonado na fronteira entre a Hungria e a Áustria.

Crédito, AFP/Getty Images Legenda da foto, A Grécia tornou-se um dos principais pontos de chegada de migrantes na Europa

Ao longo de 2015, segundo o Acnur, 1.032.408 pessoas chegaram à Europa pela Grécia, Itália, Chipre, Malta e Espanha, número mais de quatro vezes o total de 2014 - quando 225.455 fizeram o mesmo caminho.

Cerca da metade era de sírios, 20% vinham do Afeganistão, e 7% do Iraque - estes dois países enfrentavam conflitos sangrentos desde o início do século.

Estimativa da ONU mostrava que 3.735 migrantes que tentaram viajar à Europa apenas em 2015 haviam desaparecido, tendo provavelmente morrido afogados.

Segundo reportagem do jornal The Guardian, de junho de 2015, o número de refugiados chegando à Itália pelo Mediterrâneo já havia ultrapassado 50 mil. Destes, 5.800 haviam sido resgatados no mar - 3.480 em apenas um dia, passageiros em 15 barcos que haviam partido da Líbia (norte da África).

O país mais procurado como porta de entrada em 2015, porém, foi a Grécia. Em outubro de 2015, o Acnur informou que o total de pessoas chegando ao território grego naquele ano já alcançara 500 mil, 77% do total de 650 mil pessoas que haviam viajado à Europa por vias irregulares naquele ano até então.

A média diária era de 8 mil pessoas por dia. Ainda em outubro, foi instalado na ilha grega de Lesbos o primeiro centro de "recepção e registro" de migrantes e refugiados da União Europeia.

Reações da União Europeia

Diante da pressão migratória recebida por Grécia e Itália, em setembro de 2015, a União Europeia criou um plano para realocação de pessoas pelo continente.

O objetivo era transferir para outras nações do bloco, em dois anos, 160 mil migrantes que haviam chegado a território grego ou italiano. As pessoas precisariam ter boas chances de ser aceitas em futuros pedidos de asilo.

Em 4 de novembro, a transferência para Luxemburgo de seis famílias de sírios e iraquianos em busca de asilo - cerca de 30 pessoas, incluindo 19 crianças - marcou o início do programa.

Em dezembro de 2016, entretanto, a União Europeia divulgou um balanço do programa: em um ano, apenas 8.162 pessoas haviam sido realocadas em outros países.

O período de dois anos foi estendido até meados de 2018. Ao final do programa, segundo as Nações Unidas, 35.500 migrantes foram retirados da Grécia e da Itália e distribuídos entre os outros 25 Estados-membros da União Europeia - apenas 22% do objetivo original.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Em 2016, protestos em cidades europeias defenderam os direitos dos refugiados

Um outro programa, para reassentamento, foi anunciado pela UE também em 2015 e contava com duas iniciativas.

A primeira visava aceitar a entrada no bloco de até 22 mil pessoas que pedissem asilo quando ainda estivessem fora do território europeu.

A ideia era incentivar que os interessados buscassem uma via legal para entrar na Europa, em vez de se arriscar em rotas irregulares e perigosas, como a travessia do Mediterrâneo.

A segunda iniciativa foi implementada em março de 2016, como parte de um acordo finalizado entre a UE e a Turquia - país que, segundo o Acnur, recebeu 3,63 milhões de sírios.

O acordo previa que todo refugiado cuja entrada ou pedido de asilo fosse negado seria imediatamente enviado de volta ao território turco.

Além disso, para cada refugiado sírio que tivesse chegado à Grécia e fosse impedido de ficar na UE, um outro sírio seria assentado no bloco, vindo diretamente da Turquia.

O acordo, que também estabeleceu uma contribuição de 6 bilhões de euros da UE à Turquia, levou a uma redução drástica no número de migrantes dirigindo-se à Europa por meio da rota entre Turquia e Grécia.

Na época, capitais europeias foram palcos de protestos em defesa dos direitos dos refugiados.

Com as medidas de reassentamento, 115.870 refugiados foram aceitos em países da União Europeia entre 2015 e 2019, segundo as Nações Unidas. Pouco mais da metade - 51% - tinha menos de 18 anos de idade.

O bloco também forneceu ajuda financeira à Grécia. Segundo a Comissão Europeia, entre 2015 e 2020 o país recebeu 2,77 bilhões de euros para poder lidar melhor com a chegada de centenas de milhares de pessoas a sua costa.

Entre as potências europeias, um país destacou-se em sua reação à crise dos refugiados de 2015: a Alemanha.

Em 25 de agosto de 2015, o governo alemão tomou a decisão de suspender, para o caso de refugiados sírios, os efeitos do chamado Protocolo de Dublin, ou Regulamento de Dublin.

A norma europeia, cuja nova versão é de 2003, prevê que um imigrante só pode pedir asilo ao país aonde ele chegou - e que inicialmente processou seus dados pessoais.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Estado alemão da Baviera recebeu grande volume de refugiados

Com a suspensão, na prática a Alemanha abriu suas portas para a permanência de dezenas de milhares de migrantes da Síria que entraram em seu território após terem passado por outros países da UE.

Uma semana depois, numa entrevista coletiva, a chanceler Angela Merkel disse uma frase que entraria para a história recente do país: "Nós conseguimos" ou, numa tradução mais adaptada ao português, "Nós damos um jeito".

Ela respondia a uma pergunta sobre a onda migratória ao seu país e, na prática, sinalizou que a Alemanha não expulsaria os refugiados de seu território.

Ao final de 2015, segundo noticiou a agência alemã Deutsche Welle, cerca de 1,1 milhão de refugiados haviam chegado à Alemanha naquele ano. A maioria deles entrara no país pelo Estado alemão da Baviera, no sul, depois de cruzarem a região europeia dos Bálcãs.

Cerca de 160 mil ficaram na Baviera, enquanto o restante foi distribuído em outras regiões da Alemanha.

Impacto na política

A crise do refugiados permitiu que políticos e movimentos favoráveis a um maior controle sobre a imigração para o continente europeu elevassem o tom de seu discurso.

O maior exemplo dessa tendência foi visto no referendo sobre a saída do Reino Unido na União Europeia, ato batizado de Brexit, realizado em 23 de junho de 2016.

Os defensores do Brexit argumentavam ser necessário deixar o bloco europeu para acabar, dentre outras coisas, com a possibilidade de cidadãos de outros países-membros viverem e trabalharem em território britânico quando quisessem - a chamada "liberdade de movimento de pessoas".

Também afirmavam que, fora do bloco, o Reino Unido teria independência total para implantar políticas próprias de imigração e proteger o país da chegada descontrolada de refugiados.

Crédito, PA Legenda da foto, O conservador Boris Johnson liderou campanha em favor do Brexit

Segundo várias pesquisas reunidas pelo Observatório de Migração, da Universidade de Oxford (Inglaterra), a rejeição a imigrantes entre os britânicos era historicamente alta, mas vinha diminuindo nas últimas décadas.

Em 2016, levantamento do instituto Ipsos MORI mostou que a taxa estava em 49%.

Muitos dos que faziam campanha pelo Brexit exploraram essa rejeição de metade da população de forma explícita, como o então líder do partido Ukip (Partido da Independência do Reino Unido), Nigel Farage.

Uma semana antes do referendo, em 16 de junho de 2016, Farage apresentou um enorme cartaz, do tamanho de um outdoor, com a foto de uma fila de refugiados cruzando uma fronteira no Leste Europeu.

No cartaz, as palavras "Breaking Point" - em português, algo como "No Limite".

Na tarde do mesmo 16 de junho, a parlamentar britânica Jo Cox, do Partido Trabalhista (oposição) e conhecida defensora dos direitos de imigrantes, foi assassinada no norte da Inglaterra por um homem com ligações com grupos nacionalistas de extrema-direita.

Enquanto a matava, com golpes de faca e três tiros, Thomas Mair gritou "Isto é pela Grã-Bretanha".

No dia 23, o Brexit foi aprovado em referendo - uma vitória apertada, por 51,9% a 48,1% -, o que levou à saída do Reino Unido da União Europeia, formalizada em 31 de janeiro de 2020.

Na Alemanha, depois das medidas do governo em 2015, adversários políticos de Angela Merkel a acusaram de abrir as portas do país a imigrantes de forma irresponsável.

As críticas aumentaram após um grave incidente no Reveillón de 2015, na cidade de Colônia, quando cerca de 80 mulheres disseram ter sido sexualmente atacadas durante as celebrações.

Segundo as autoridades, centenas de homens, de aparência árabe ou do norte da África, participaram dos ataques, que foram explorados por movimentos contrários à entrada de refugiados no país.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Discurso da extrema-direita contra imigrantes de diferentes culturas dividiu a Alemanha

Nas eleições regionais de setembro de 2016, Merkel sofreu uma derrota de grande simbolismo na sua região eleitoral, o Estado de Mecklenburg-Vorpommern.

Seu partido, a União Democrata Cristã (CDU), terminou em terceiro lugar, atrás do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), nacionalista de extrema-direita e anti-imigração. Os social-democratas ficaram em primeiro.

O avanço do AfD foi considerado um retrato do clima hostil a imigrantes que ganhava espaço em partes da Europa.

No ano seguinte, Merkel foi reeleita para um quarto mandato como chanceler, depois que seu partido venceu as eleições, com 33% dos votos.

O resultado, no entanto, mostrou enfraquecimento da líder alemã - em 2013 seu partido conseguira 41% - e comprovou o avanço da direita nacionalista. O AfD, que nunca havia conseguido eleger um representante no Parlamento, recebeu 13.5% dos votos, o que lhe garantiu 87 cadeiras no Bundestag.

Bloqueio italiano

O desafio enfrentado pela Itália, com a chegada de dezenas de milhares de migrantes à sua costa, também teve consequências políticas.

A campanha para as eleições gerais de março de 2018 foi dominada por um tema: imigração.

Quando as urnas foram abertas, a coalizão conservadora composta pelos partidos Liga e Força Itália, favorável a maior controle na entrada de imigrantes, obteve o maior percentual dos votos.

O movimento Cinco Estrelas, de plataforma populista, ficou em segundo, e a coalizão de esquerda, do então primeiro-ministro Matteo Renzi, em terceiro.

Depois de três meses de negociações, um novo governo conservador foi formado, liderado pela Liga e pelo Cinco Estrelas.

O independente Giuseppe Conte tornou-se primeiro-ministro. O líder da Liga, Matteo Salvini, assumiu como ministro da Justiça e vice-premiê, e o líder do Cinco Estrelas, Luigi Di Maio, ficou com a pasta da Indústria e também o título de vice-premiê.

Dias após a formação do novo governo, ficou clara a mudança de postura da Itália. Em junho de 2018, o ministro Salvini decidiu não permitir que o navio de resgate MS Aquarius, que levava 629 migrantes, a maioria originária da África subsaariana, atracasse no país.

O MS Aquarius era operado por uma ONG francesa, SOS Mediterranee, e havia resgatado o grupo próximo à costa da Líbia. Dezenas de crianças estavam à bordo.

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sanchez, que também chegara ao poder havia poucos dias, concordou em receber a embarcação no porto de Valencia.

Salvini comemorou o fato como uma vitória política e uma drástica mudança na forma como a Itália lidava com o fluxo migratório.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ministro Salvini adotou linha-dura contra imigrantes na Itália

Semanas depois, o governo italiano anunciou que não mais resgataria barcos em dificuldades no mar, transferindo essa responsabilidade para as autoridades da Líbia.

A mudança na política italiana alterou a dinâmica migratória no Mediterrâneo. Segundo análise do Pew Resarch Center, em 2018 a rota entre Marrocos e Espanha, que até então aparecia em terceiro lugar entre os caminhos usados para cruzar o mar, superou as rotas África-Itália e Turquia-Grécia.

O levantamento do Pew mostrou que, de janeiro a agosto, 28 mil migrantes haviam chegado à Europa via Espanha, contra 20 mil via Itália e outros 20 mil via Grécia.

O governo italiano manteve bloqueado o acesso a seus portos por embarcações de resgate de entidades de ajuda humanitária. Matteo Salvini disse que a Itália não mais compactuaria com o que chamou de "contrabando ilegal de pessoas".

Entidades humanitárias, porém, tentaram reagir à decisão italiana. Em junho de 2019, a capitã de um navio transportando 40 pessoas, a alemã Carola Rackete, foi presa depois de atracar sua embarcação na ilha de Lampedusa.

O navio havia resgatado 53 migrantes na costa da Líbia, 13 dos quais haviam sido autorizados a desembarcar por motivos de saúde. As autoridades italianas, contudo, não permitiram que ela atracasse a embarcação, seguindo o bloqueio imposto pelo governo.

Salvini chamou a ação de Rackete de "ato de guerra" e "pirataria". A capitã do navio, que trabalhava para a ONG Sea-Watch, disse que tomou a decisão unilateral de levar a embarcação à ilha devido à perigosa situação à bordo, com alguns migrantes sob risco de suicídio.

Ela foi libertada dias depois. Navios de resgate de entidades como Sea-Watch e Médicos Sem Fronteiras continuaram sendo impedidos de atracar em portos italianos.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A capitã Carola Rackette foi detida por contrariar as ordens das autoridades italianas

Em setembro de 2019, houve nova mudança no poder em Roma. O ministro Matteo Salvini voltou-se contra o governo da Itália após uma disputa interna e tentou forçar a realização de uma eleição geral.

Com sua base governamental desfeita, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, renunciou ao cargo.

Antes de partir para uma nova eleição, entretanto, os políticos italianos iniciaram as negociações para a formação de um novo governo. Funcionou. Conte continuou como premiê, e a legenda populista Cinco Estrelas fez um acordo com um tradicional adversário, o Partido Democrata, de centro-esquerda.

A composição deixou Salvini e sua Liga fora do poder. Com o novo governo, vieram promessas de mudança na política para imigração.

O bloqueio italiano contra navios de resgate no Mediterrâneo, no entanto, continuou.

As imagens dramáticas de 2015 ficaram para trás, mas refugiados continuaram arriscando a vida para escapar de guerras e da pobreza extrema ao redor do mundo.

Segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, mais de 20 mil pessoas morreram tentando chegar à Europa entre 2013 e 2020.

Em setembro de 2020, a Sea-Watch denunciou a apreensão de mais uma de suas embarcações pelo governo italiano, na Sicília, como uma medida de natureza política.

Em outubro, várias entidades humanitárias pediram o fim do bloqueio imposto pela Itália. Entre as embarcações impedidas de atracar ou apreendidas pelas autoridades italianas, estava um navio de bandeira da Alemanha, operado pela entidade alemã Sea-Eye.

O nome da embarcação era uma homenagem àquele que desde 2016 simboliza o drama dos refugiados que tentam cruzar o Mediterrâneo: Alan Kurdi.

Belarus e Canal da Mancha

Em 2021, o número de pessoas cruzando o Mediterrâneo continuou baixo em relação à crise de seis anos antes, mas a realidade mostrava um significativo agravamento em comparação a 2019 e 2020.

Segundo o Alto Comissariado da ONU, 111.455 pessoas chegaram a países da União Europeia vindos de sua fronteira sul, com 105.842 chegando pelo Mediterrâneo e 5.613 por terra (à Grécia e aos enclaves espanhois no norte da África).

Já segundo a Frontex, agência europeia de fronteiras, até o fim de outubro houve 160 mil prisões de pessoas tentanto entrar ilegalmente na UE por meio de suas fronteiras externas - o que não inclui aeroportos.

O número representava um aumento de 70% em relação a 2020 e de 45% em comparação com 2019.

"O aumento mais significativo foi registrado nas rotas do Leste, o oeste dos Bálcãs e o Mediterrâneo Central", afirmou a Frontex, que mencionou um dos principais palcos do drama de refugiados no continente em 2021: "A fronteira da UE com Belarus continuou sendo a mais afetada pelo fluxo de migração em 2021".

Crédito, Leonid Shcheglov/Getty Images Legenda da foto, A fronteira de Belarus com a Polônia recebeu milhares de imigrantes, grande parte do Iraque

A disparada no fluxo migratório a partir de Belarus tornou-se uma crise política. Em agosto, os governos de Polônia e Lituânia pediu ajuda ao comando da União Europeia devido a um súbito aumento na chegada de pessoas vinda do país vizinho, governado por um regime autoritário.

Em apenas dois dias, no início de agosto, 133 pessoas foram paradas pelas autoridades polonesas na fronteira da Polônia com Belarus, noticiou a rede Aljazeera, em comparação com 122 ao longo de todo o ano de 2020.

Enquanto a entrada de imigrantes na Polônia e na Lituânia parecia ter sido facilidade pelas autoridades de Belarus, o regime bielorrusso reforçava sua fronteira para impedir que os países da UE devolvessem as pessoas que haviam cruzado a fronteira.

A União Europeia passou a acusar o regime de Belarus de usar os refugiados como peça em suas disputas políticas com o bloco - que condenava sua repressão interna de cidadãos e movimentos dissidentes.

Em novembro, imagens mostravam centenas de imigrantes sendo levados por seguranças de Belarus para a fronteira com a Polônia.

Na segunda metade de novembro, a crise diminuiu: o regime de Belarus desmantelou os campos de refugiados que haviam sido montados na fronteira com a Polônia, e centenas de iraquianos aceitaram ser repatriados, em um voo que partiu de Minsk e deixou seus passageiros nas cidades de Erbil e Bagdá.

Crédito, SAFIN HAMED/Getty Images Legenda da foto, A iraquiana Maryam Amin tentava chegar ao Reino Unido para se reunir com seu noivo

No outro extremo da União Europeia, em sua fronteira do oeste, outra crise formou-se ao longo de 2021.

Partindo da costa francesa, um número recorde de pessoas atravessou o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido.

Os perigos envolvidos na viagem sugeriam a ocorrência de tragédias semelhantes às vistas no Mediterrâneo anos antes, o que se materializou de forma dramática no fim de novembro.

Um bote improvisado naufragou durante a tentativa de travessia, causando a morte de 27 pessoas, incluindo sete mulheres, uma delas grávida, e três crianças.

Duas pessoas sobreviveram, uma do Iraque e outra da Somália. Várias das vítimas fatais eram iraquianas, como a primeira pessoa a ser identificada, Maryam Nuri Mohamed Amin, de 24 anos, vinda da região do Curdistão, no norte do Iraque.

"É um pecado fazer pessoas passarem por esse sofrimento", disse à BBC News o pai de Maryam, Nuri Hamadamin. O noivo de Maryam, que vive no Reino Unido, chegou a trocar mensagens com ela por meio do celular durante o naufrágio.

A tragédia deu uma face humana a uma realidade muitas vezes discutida apenas em números, que no caso do Reino Unido dispararam em 2021.

Em 11 de novembro, 1.185 pessoas chegaram à costa da Inglaterra após cruzarem o Canal da Mancha, um recorde histórico.

Até o final de novembro, mais de 25 mil pessoas haviam cruzado a faixa de oceano entre a Grã-Bretanha e a França, o triplo do total de 2020, de 8.404.

Como o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, o país deixou de ter um acordo com o bloco para a devolução de pessoas que cruzem o canal.

O agravamento da situação levou a uma crise política entre Reino Unido e França, cujos governos se acusavam mutuamente de não fazer tudo o que podia na busca de soluções.

Paris chegou a retirar o convite feito anteriormente à ministra da Justiça britânica para participar de um encontro com outras autoridades europeias sobre a crise no Canal da Mancha, depois que o premiê britânico, Boris Johnson, divulgou publicamente uma mensagem em que exigia medidas específicas por parte da França.

Os riscos enfrentados por imigrantes para obter uma vida melhor expôem o tamanho de seu desespero para fugir de guerras, repressão política ou pobreza extrema.

Maryam Amin, Alan Kurdi e dezenas de milhões de outros refugiados ao redor do mundo representam um problema acentuado a cada ano pela desigualdade entre países, por velhos e novos conflitos e pelas mudanças climáticas.

Essa dramática realidade continuará desafiando a comunidade internacional ao longo do século 21.

Este artigo é parte da série "21 Histórias que Marcaram o Século 21", da BBC News Brasil.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.