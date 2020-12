Coronavírus: rei da Suécia diz que estratégia contra covid-19 'falhou'

No entanto, no início desta semana, foi pedido às escolas da região de Estocolmo que mudassem para o ensino à distância para alunos de 13 a 15 anos, pela primeira vez, o mais rápido possível. A medida foi anunciada em resposta ao aumento de casos de covid-19.

E, na segunda-feira, novas recomendações de distanciamento social em todo o país para o período do Natal entraram em vigor, substituindo diretrizes do tipo já em vigor de cada região.

'Voluntário'

De acordo com um relatório oficial divulgado no início desta semana, a estratégia falhou em seu esforço para proteger os idosos em casas de repouso — pelos quais o governo admitiu ser responsável.

Mais de 90% das mortes relacionadas à covid ocorreram entre pessoas com 70 anos ou mais, e quase metade de todas as mortes por covid-19 ocorreram em lares de idosos, diz o governo.

A Suécia também tem uma das taxas de mortalidade per capita por covid-19 mais altas do mundo, e teve mais mortes do que o resto dos países nórdicos juntos. Isso gerou críticas dos vizinhos do país, Noruega, Dinamarca e Finlândia, de que sua abordagem menos rígida está colocando em risco suas próprias medidas.