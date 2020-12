Painel de especialistas recomenda aprovação de vacina da Moderna nos EUA

A agência sanitária do país, a Food and Drug Administration (FDA), provavelmente seguirá a recomendação, o que significa que a vacina Moderna poderá começar a ser aplicada nos Estados Unidos já na próxima semana.

A urgência é enorme: os EUA são de longe o país com o maior número de casos e óbitos por covid-19 no mundo. No início desta semana, as mortes passaram da marca de 300 mil.