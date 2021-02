O que foi e como terminou a Primavera Árabe?

Tudo começou com um vendedor de frutas no interior da Tunísia. Mohamed Bouazizi, de 26 anos, era um ambulante na pequena cidade de Sidi Bouzid, onde era constantemente intimidado por policiais — falta de licença, problemas com seus produtos, pedidos de propina.

No dia 17 de dezembro de 2010, em novo episódio de intimidação, policiais confiscaram seu carrinho de frutas por ele não ter licença para vender no local onde supostamente era necessária.

Bouazizi foi à sede do governo local reclamar e tentar recuperar seus pertences, mas não foi recebido. Sem conseguir mais trabalhar e afetado há anos pelo desemprego, a situação o levou ao desespero. Bouazizi adquiriu um galão de combustível, jogou o líquido sobre o corpo e, diante do prédio do governo, ateou fogo a si mesmo.

O presidente chegou a visitar Mohamed Bouazizi no hospital, mas o vendedor de frutas morreu em 4 de janeiro. Enquanto a tensão no país aumentava, Ben Ali tentava manter a ordem, dizendo que os protestos eram "inaceitáveis" e organizados por "uma minoria de extremistas".

No dia 13, Ben Ali disse que não mais disputaria a reeleição no pleito previsto para 2014, promessa que não diminuiu a ira dos cidadãos nas ruas.

Vinte e quatro horas depois — e menos de um mês desde a imolação pública do ambulante Mohamed Bouazizi , o antes todo-poderoso presidente da Tunísia abandonou o país em direção à Arábia Saudita, para nunca mais voltar. Ele morreu no exílio em 2019.

Ben Ali deixou como herança não apenas um país em crise, com um governo interino e sob estado de emergência, mas também a ideia de que era possível derrubar um ditador árabe com protestos pacíficos.

Estava lançada, na entrada do inverno, a série de protestos e revoluções contra regimes autoritários no Oriente Médio, conhecida como Primavera Árabe.

Queda de Mubarak

A maior parte das nações árabes, inclusive as que desfrutavam da riqueza fácil do petróleo, sofria dos mesmo males que levaram à queda de Ben Ali.

Empobrecidos e com pouca esperança no futuro, cidadãos da região viram na crise tunisiana um exemplo a ser seguido.

Praça Tahrir, no centro do Cairo, tomada por manifestantes em 2011

O Egito era então governado pelo presidente Hosni Mubarak, no cargo desde outubro de 1981. O antecessor de Mubarak e ganhador do prêmio Nobel da Paz, Anwar El Sadat, de quem ele era vice, foi assassinado a tiros num impressionante ataque de militantes islâmicos durante um desfile militar no Cairo — outras dez pessoas foram mortas, e o próprio Mubarak foi ferido.

Os responsáveis pelo ataque eram oficias das Forças Armadas egípcias descontentes com o fato de Sadat ter sido o primeiro líder árabe a firmar (em 1971) um acordo de paz com Israel.

Diante do perigo do avanço da militância radical islamista, governos autoritários simpáticos ao Ocidente eram tolerados como um mal menor no começo deste século.

A Primavera Árabe, no entanto, parecia mudar essa realidade. Em janeiro de 2011, enquanto Ben Ali renunciava ao poder na Tunísia, ativistas por democracia no Egito começaram a convocar protestos por reformas no país - como na Tunísia, aproveitando o potencial da comunicação via internet e redes sociais.

Ruas e praças, especialmente na capital, Cairo, foram rapidamente tomadas pela população pedindo melhoras econômicas e reformas políticas. A praça Tahrir (em português, "Libertação"), no Cairo, tornou-se o centro do movimento por democracia.

Centenas de pessoas foram mortas em confrontos envolvendo manifestantes, forças de segurança e simpatizantes do regime. Cercada por tanques do Exército, a praça Tahrir tornou-se uma pequena cidade-protesto, com acampamento, comércio, coleta de lixo e um mural homenageando os mortos.

Hosni Mubarak ficou no poder no Egito durante 29 anos, desde a morte de Anwar Sadat

As condições econômicas propícias para um levante popular no Egito já eram conhecidas da comunidade internacional, particularmente o FMI (Fundo Monetário Internacional) - que desde os anos 1990 impunha reformas liberalizantes ao país.

Em 1º de fevereiro, o The Wall Street Journal citava o então diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Khan, que dissera que os altos níveis de desemprego entre jovens no Egito eram "uma bomba-relógio".

A reportagem lembrava que os níveis de desemprego entre jovens era na época de 25% no Egito, 30% na Tunísia e 21% no Líbano - e que programas de criação de empregos eram necessários também em países como Jordânia, Marrocos e Síria.

Monarquias sob pressão

Alguns autocratas do Mundo Árabe perceberam que a repressão violenta a protestos poderia fazer com que tivessem o mesmo destino de Ben Ali e Mubarak.

No dia 20 de fevereiro de 2011, a entidade de defesa de direitos humanos Human Rights Watch noticiou que uma jornada de protestos em várias cidades do Marrocos havia ocorrido de forma pacífica.

Segundo a organização, as forças de segurança marroquinas haviam "às vezes" utilizado de violência contra manifestantes em dias anteriores, mas aparentemente o regime do rei Mohammed VI mudara de estratégia.

"Hoje as forças de segurança permitiram que os cidadãos do Marrocos marchassem pacificamente para exigir mudanças profundas na forma como seu país é governado", disse a Human Rights Watch.

Apesar de criticada por integrantes do movimento que liderou os protestos de fevereiro, a reforma marroquina foi aprovada quatro meses depois, em julho, em um plebiscito nacional. Segundo números do governo, a participação foi de 73% dos eleitores, com as mudanças aprovadas por 98,5%.

Com a nova Constituição, o rei passaria a escolher o primeiro-ministro entre os representantes do partido com a maior bancada no Parlamento. As eleições parlamentares foram antecipadas para o fim de 2011, e um novo Executivo, liderado pelo premiê Abdelilah Benkirane, assumiu em novembro daquele ano.