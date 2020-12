A premiada foto de pinguins viúvos que parecem se confortar sob as luzes da cidade

"Um voluntário se aproximou de mim e me disse que a branca era uma senhora idosa que havia perdido seu parceiro e, aparentemente, o mesmo aconteceu com o pinguim macho mais jovem à esquerda", escreveu Baumgaertner no Instagram.

