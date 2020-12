Vai passar o Natal sozinho, em isolamento? 7 dicas para combater o tédio e curtir

1. É normal ficar irritado

Se você está realmente irritado com seus planos arruinados, tudo bem. “Estamos em circunstâncias extraordinárias e acho que as pessoas têm todo o direito de ficar com raiva, desapontadas e tristes”, afirma Helen Russell, jornalista e autora do livro How to be Sad (Como Ser Triste, em tradução livre).