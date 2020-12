O que se sabe sobre explosão que deixou três feridos em Nashville, nos EUA

Crédito, Reuters Legenda da foto, Veículo explodiu em área que concentra vida noturna da cidade

A explosão que feriu pelo menos três pessoas na manhã deste Natal em Nashville, no Estado americano do Tennessee, pode ter sido um ato intencional, de acordo com a polícia local.

O evento atingiu uma área que concentra restaurantes e parte da vida noturna na cidade. Apesar da destruição no entorno, não houve vítimas fatais.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as três pessoas feridas foram levadas ao hospital, mas não tiveram ferimentos graves.

O estrondo aconteceu por volta das 6h30 da manhã do horário local.

De acordo o jornal The New York Times, policiais investigavam relatos de um tiroteio no centro quando se depararam com uma espécie de motorhome (identificada pelas autoridades como RV, sigla para "recreational vehicle") que tocava um mensagem gravada que anunciava que uma bomba seria detonada em 15 minutos.

Conforme o relato de John Drake, chefe do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, reproduzido pela publicação, os agentes chamaram então o esquadrão antibombas — que estava a caminho do local quando o veículo explodiu. Parte dos oficiais evacuava prédios residenciais do entorno no momento.

Ainda de acordo com a polícia, não se sabe se havia alguém no veículo ou as causas da explosão.

O FBI assumiu a investigação do caso, junto ao Departamento de Álcool Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, ligado, por sua vez, ao Departamento de Justiça

O prefeito de Nashville, John Cooper, disse em coletiva de imprensa que o cenário de destruição era semelhante ao que se vê após a detonação de uma bomba. Afirmou que a região central da cidade será fechada e que, se a explosão acontecesse em outro dia ou horário, quando houvesse maior movimento, o resultado poderia ser bastante diferente.

Crédito, EPA/NASHVILLE POLICE DEPARTMENT Legenda da foto, Explosão causou destruição no centro da cidade

Buck McCoy, que mora na cidade de Nashville, disse que acordou com o barulho. Em um vídeo publicado no Facebook, ele mostra parte dos estragos — escombros, fogo e o barulho de sirenes e alarmes ao fundo.

"Todas as minhas janelas, cada uma delas arremessada para o cômodo seguinte. Se eu estivesse parado perto de alguma delas teria sido horrível", relatou McCoy à agência Associated Press.

"Parecia uma bomba. Foi grande nesse nível."

Imagens do local mostram janelas destruídas, prédios danificados e árvores caídas.