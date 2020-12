Brexit: 6 mudanças na relação entre Reino Unido e União Europeia trazidas pelo novo acordo

Quase um ano após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o chamado Brexit, os dois lados fecharam um acordo para definir as novas regras na relação entre eles.

As implicações do acordo são muitas, tanto para a vida cotidiana quanto para o relacionamento futuro do Reino Unidos com os outros países da Europa.