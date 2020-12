A misteriosa morte de bilionário chinês dono de gigante dos games

O bilionário chinês Lin Qi, de 39 anos, morreu por evenenamento no dia de Natal, segundo a polícia de Xangai, na China.

Ele era presidente da empresa desenvolvedora de jogos Yoozoo, mais conhecida pelo jogo de estratégia Game of Thrones: Winter Is Coming .

Acredita-se que Lin tivesse um patrimônio líquido de cerca de 6,8 bilhões de yuans (mais de R$ 5,4 bilhões ), de acordo com a Hurun China Rich List.

Fim do Talvez também te interesse

Quem foi Lin Qi?

O empresário era uma estrela do lucrativo mercado de games da China e também havia feito uma incursão na produção de filmes.

Ele fundou a Yoozoo em 2009 e liderou com sucesso a empresa por um período em que a indústria de jogos viu mudanças substanciais por causa dos dispositivos móveis.

A Yoozoo é conhecida principalmente por seu jogo 'Game of Thrones'

Lin Qi foi envenenado?

Segundo um comunicado da Yoozoo, Lin havia se internado no hospital depois de passar mal, mas estava em uma condição estável. A situação piorou muito na sexta-feira (25/12), quando a empresa anunciou a morte de seu fundador.

De acordo com relatos da mídia local, a pessoa sob custódia pode ser Xu Yao, que chefia o braço de produção de filmes da Yoozoo.

O que é a Yoozoo?

Além de seu jogo Game of Thrones, a Yoozoo também é coeditora do jogo de sucesso Brawl Stars, da Supercell, juntamente com a chinesa Tencent Holdings.