Rinoceronte da Era do Gelo é recuperado com órgãos intactos na Rússia

Carcaça foi encontrada por um morador nas margens de um rio no leste da Sibéria em agosto de 2020

Apesar de ter vivido há mais de 20 mil anos, alguns dos órgãos de um rinoceronte-lanudo ainda estão intactos, com um nível de preservação que impressionou cientistas.

Estima-se que o animal, encontrado por um morador no leste da Sibéria, tenha vivido na Era do Gelo.

A carcaça veio à tona após o derretimento do permafrost — a camada de solo permanentemente congelada em áreas muito frias — na região de Iacútia, no nordeste da Rússia.

Ela acrescentou que grande parte dos órgãos e tecidos moles do animal permaneceu intacta, incluindo os intestinos e a genitália.

A análise preliminar indica que há vestígios de desgaste no chifre, sugerindo que o rinoceronte "o estava usando para se alimentar", disse.

Como a carcaça apareceu?

O rinoceronte foi descoberto em agosto por um morador na margem do rio Tirekhtyakh.

Em setembro do ano passado, os pesquisadores encontraram a carcaça bem preservada de um urso da Idade do Gelo nas ilhas Lyakhovsky, no nordeste da Rússia.