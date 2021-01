Abuso sexual: após serem desalojados pelos furacões Iota e Eta, milhares de menores estão vulneráveis a abuso sexual em abrigos

'Adultos estão sempre espionando'

"Os adultos me dizem coisas que me deixam desconfortável. Eles me incomodam, não me deixam me limpar ou tomar banho direito, porque estão sempre lá me espionando. Eu me sinto vigiada", diz.