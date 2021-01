A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A fome que atinge 54 milhões de pessoas nos EUA: 'Só comparável à Grande Depressão'

A pobreza chegou a 26 milhões de adultos nos Estados Unidos depois de março de 2020. Dados de novembro do Censo do país indicam que é essa a quantidade de adultos que afirmam não ter tido alimento suficiente pelo menos uma vez na semana anterior à pesquisa — contra 19,5 milhões que viviam esse tipo de situação até março, no período pré-pandemia.