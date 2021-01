Eleições nos EUA: virada na Geórgia dá controle do Senado aos democratas e consolida poder de Biden para governar

Os democratas Raphael Warnock e Jon Ossoff venceram as eleições para o Senado na Geórgia realizadas esta semana, segundo resultados anunciados nesta quarta-feira (6/1), e consolidaram o controle do partido do presidente eleito Joe Biden no Congresso americano.

A outra disputa foi ainda mais disputada. Jon Ossoff, de 33 anos, ficou à frente do senador David Perdue, 70, por cerca de 12 mil votos, mostram as projeções.

As duas vagas democratas no Senado fazem com que ambos os partidos tenham exatamente o mesmo número de vagas na Casa. Com isso, votações empatadas serão decididas pela vice-presidente Kamala Harris, do Partido Democrata. Na prática, Biden ganha a maioria no Senado.