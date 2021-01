A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Bactérias mais resistentes: o perigoso efeito colateral da pandemia de coronavírus

Em uma pandemia causada por um vírus, os antibióticos — medicamentos que têm como alvo bactérias e fungos — foram amplamente usados no tratamento da covid-19, em alguns casos sem necessidade.

Com isso, pesquisadores e instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) acreditam que o problema da resistência microbiana, em que germes se mostram cada vez mais fortes e hábeis em driblar os antibióticos, ficará ainda pior.

Neste vídeo, a repórter da BBC News Brasil Mariana Alvim explica por que remédios normalmente usados contra bactérias e fungos foram usados na luta contra um vírus e quais serão as possíveis consequências disto no tratamento de doenças no futuro.