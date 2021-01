Apoiadores de Trump invadem Congresso dos EUA e Mike Pence é retirado do Capitólio

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Dentro do Capitólio, alguns manifestantes foram contidos pela polícia

*Atualizada pela última vez às 17h42 de 6 de janeiro de 2020

Apoiadores do presidente americano Donald Trump invadiram a sede do Congresso nesta quarta-feira (06/01), na capital de Washington, enquanto o processo de certificação da vitória de Joe Biden estava em andamento.

Depois de uma grande manifestação que contou com a presença de Trump em frente à Casa Branca, alguns participantes marcharam até o Capitólio para denunciar o que consideram uma fraude eleitoral — o republicano afirmou aos apoiadores presentes que "nunca concederia" a vitória de Biden.

Após enfrentar policiais nas entradas do Congresso, algumas pessoas conseguiram entrar no prédio, o que levou à suspensão das sessões no Senado e na Câmara e ao bloqueio de acesso aos corredores das duas casas.

Com isso, a prefeita de Washington D.C. anunciou um toque de recolher a partir de 18h no horário local (20h em Brasília).

A certificação, que normalmente é uma mera cerimônia de formalização, se tornou um evento repleto de emoções e controvérsias neste ano — desde que Trump se recusa a reconhecer a idoneidade do processo eleitoral e sua derrota.

Vídeos postados por jornalistas nas redes sociais mostram confrontos entre policiais e manifestantes nos corredores do Capitólio.

O vice-presidente Mike Pence, que presidia a sessão de certificação, foi levado para um local seguro, enquanto outros parlamentares se abrigaram em seus gabinetes.

Funcionários do Congresso e jornalistas presentes no local relataram ter recebido ordens de se resguardar e colocar máscaras contra gás lacrimogêneo.

Os apoiadores do republicano que conseguiram entrar no Capitólio gritavam "We want Trump" ("Queremos Trump") e tiravam fotos com estátuas e outras instalações da construção histórica.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Milhares de pessoas se reuniram em Washington, inclusive com a presença de Trump mais cedo para contestar resultado da eleição de novembro

Crédito, Reuters Legenda da foto, Alguns manifestantes conseguiram desviar da segurança e entrar no Congresso

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Apoiadores de Trump que chegaram ao Capitólio gritaram 'We want Trump' e tiraram fotos na construção histórica

Enquanto isso, o presidente Trump pediu no Twitter que os manifestantes mantenham a calma: "Por favor, apoiem nossa polícia no Capitólio e as forças de segurança. Realmente estão do do lado de nosso país. Mantenham a paz!"

Depois, em um novo tuíte, o presidente pediu novamente: "Estou pedindo a todos no Capitólio dos EUA que permaneçam em paz. Sem violência! Lembrem-se, NÓS somos o Partido da Lei e da Ordem — respeite a Lei e nossos grandes homens e mulheres em Azul. Obrigado!"