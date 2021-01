Em fotos: manifestantes pró-Trump invadem o Capitólio nos EUA

Apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram e depredaram o prédio do Capitólio, forçando as autoridades a ordenarem que os legisladores se abrigassem no local e interrompendo o debate na Câmara e no Senado. O Congresso se reunia para confirmar a vitória do colégio eleitoral do presidente eleito Joe Biden (o que foi retomado horas depois).