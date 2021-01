Após invasão, Congresso certifica vitória de Biden; Trump promete 'transição ordeira' mas repete acusações

"Embora eu discorde totalmente do resultado da eleição e os fatos me confirmam, no entanto, haverá uma transição ordenada em 20 de janeiro", disse Trump, em um comentário publicado no Twitter de seu porta-voz. O Twitter bloqueou temporariamente o presidente de usar sua própria conta para mensagens consideradas com potencial de provocar "risco de violência" após os protestos.