Invasão ao Congresso dos EUA: dia de tumulto e caos no coração da democracia

Apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o Congresso em um motim que ao menos quatro pessoas mortas. Uma mulher foi morta a tiros dentro do prédio.

No momento da invasão, o Congresso estava reunido para o processo de certificação da vitória de Biden.

Os manifestantes haviam participado antes de uma grande manifestação com a presença do atual presidente, Donald Trump, em frente à Casa Branca.

Após a invasão, as sessões no Congresso foram suspensas e os acessos aos corredores do Senado e da Câmara foram bloqueados.