Trump e a invasão ao Congresso: o que é a 25ª emenda, citada em pedidos para afastar o presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem menos de duas semanas até deixar o cargo, mas os democratas membros do Comitê Judiciário da Câmara estão pedindo que seus poderes presidenciais sejam retirados.

Eles escreveram uma carta ao vice-presidente Mike Pence, instando-o a agir para destituir Trump do cargo, argumentando que ele havia alimentado um ato de insurreição e "procurou minar nossa democracia".

As discussões estão concentradas na 25ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que permite a transferência do poder do presidente para o vice-presidente, de forma temporária ou permanente.