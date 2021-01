Biden diz que invasão ao Congresso foi 'um dos dias mais sombrios da história dos EUA'

O presidente eleito do Estados Unidos, Joe Biden, lamentou o "caos" que se instaurou ontem na capital do país, Washington D.C.

Na tentativa de impedir a ratificação da vitória do democrata pelo Congresso, uma multidão de apoiadores do presidente Donald Trump invadiu o Capitólio e protagonizou cenas de confusão e violência que levaram à morte de quatro pessoas.

Fim do Talvez também te interesse

O presidente eleito, que assume a Casa Branca no próximo dia 20 de janeiro, disse ainda acreditar que os manifestantes não foram tratados de maneira agressiva pela polícia em parte por serem brancos.

"Se fosse um grupo [do movimento antirracista] Black Lives Matter, eles teriam sido tratados de maneira bem diferente dos que tomaram o Capitólio ontem."

Trump banido do Facebook

Os apoiadores de Trump que protagonizaram as cenas de violência na capital ontem foram inflamados pelo republicano, que fez alegações infundadas de fraude nas eleições de novembro.

Após a confusão, as contas de Trump no Facebook e no Instagram foram temporariamente suspensas.