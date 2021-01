Invasão do Capitólio: por dentro do ato pró-Trump que levou a ação violenta e histórica no Congresso dos EUA

As imagens chocaram o mundo: manifestantes apoiadores do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadindo o Capitólio, sede do Legislativo federal dos EUA, para parar a sessão que certificaria a vitória de Joe Biden, eleito presidente do país.

Neste vídeo, a correspondente da BBC News Brasil em Washington, Mariana Sanches, conta o que viu de perto – do ato com discurso inflamado de Trump, pedindo aos apoiadores que fossem até o Congresso, até a invasão. Cinco pessoas morreram.