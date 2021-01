Invasão ao Congresso dos EUA: imagens mostram diferença na segurança do Capitólio em protestos pró-Trump e do Black Lives Matter

A invasão do Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão de apoiadores do presidente Donald Trump, na quarta-feira, causou espanto não apenas pelo ineditismo, mas pela facilidade com que o grupo conseguiu vencer forças de segurança e entrar no Congresso.

Nesta quinta-feira, o presidente eleito Joe Biden comparou a resposta policial e militar de quarta-feira com a vista em junho passado, quando protestos organizados pelo movimento Black Lives Matter (BLM, na sigla em inglês) aconteceram na capital dos EUA após a morte do afro-americano George Floyd por um policial branco. ¿

Eles foram convocados como medida de precaução para lidar com a manifestação organizada pelo BLM em um momento de grande tensão em todo o país, com protestos que resultaram em episódios isolados de vandalismo.

"Ninguém pode me dizer que, se fosse um grupo de BLMs protestando, eles não teriam sido tratados de maneira muito diferente do que a multidão de bandidos que invadiram o Capitólio. Todos nós sabemos que isso é verdade e é inaceitável. Completamente inaceitável", Biden observou.

Nesta quarta-feira, a proteção do Congresso esteve principalmente a cargo da Polícia do Capitólio

Alguns analistas argumentam que as agências segurança trataram os apoiadores de Trump que invadiram o Capitólio com "luvas de pelica", enquanto reprimiam duramente os protestos por justiça racial em 2020

Durante os protestos do BLM em junho, os manifestantes se reuniram no Lafayette Park, em frente à Casa Branca, mas - de acordo com o jornal britânico The Guardian - eles não tentaram superar as barreiras de segurança.