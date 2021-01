O golpista que injetou vacina falsa covid-19 em idosa de 92 anos na Inglaterra

Redação

BBC News Mundo

Crédito, Polícia de Londres Legenda da foto, A polícia divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram um suspeito da fraude

Um homem se passando por funcionário do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) injetou uma falsa vacina contra a covid-19 em uma mulher de 92 anos.

A polícia de Londres informou que está procurando o suspeito. Ele teria pedido à mulher o equivalente a cerca de R$ 1.200 para "vaciná-la".

Segundo a polícia, o homem disse que era "crucial" que o pagamento ocorresse o mais rápido possível, pois o contrário "poderia colocar a vida das pessoas em perigo".

O investigador Kevin Ives descreveu o incidente como uma "agressão nojenta e totalmente inaceitável".

O caso ocorreu depois que o NHS alertou as pessoas de que nenhum servidor do sistema de saúde britânico vai aparecer na porta das pessoas oferecendo vacinas. O anúncio foi feito após uma série de mensagens de texto com informações falsas sobre o assunto terem sido enviadas a cidadãos do país.

De acordo com os planos atuais de vacinação contra o coronavírus no Reino Unido, é o médico de família e profissional de saúde que vão orientar as pessoas sobre a vacina.

Substância desconhecida

A polícia disse que a vítima permitiu que o homem entrasse em sua casa na tarde de 30 de dezembro.

A mulher disse que foi picada no braço com um "instrumento parecido com um dardo". Depois, ela pagou ao homem — ele disse a ela que o montante seria reembolsado ​​pelo NHS.

A polícia afirma não saber qual substância foi administrada no braço da idosa, mas a mulher foi examinada no hospital local e não apresentou efeitos colaterais.

O detetive Ives solicitou informações para ajudar a identificar o suspeito.

"A prisão dele deve ocorrer o mais rápido possível, pois ele não está apenas enganando as pessoas por dinheiro, mas pode estar colocando a vida delas em risco", acrescentou.

O homem fez uma segunda visita à casa da mulher em 4 de janeiro, quando pediu mais dinheiro, afirma a polícia.

Na sexta-feira, a polícia divulgou imagens de câmeras de vigilância que mostram um homem vestido com roupa azul marinho com listras brancas nas laterais. Ele seria suspeito da fraude.

Um porta-voz do Departamento de Saúde do Reino Unido afirmou: "O NHS na Inglaterra nunca pedirá detalhes bancários, números de PIN ou senhas quando contatar uma pessoa sobre a vacina."

"Qualquer comunicação alegando ser do NHS, mas solicitando um pagamento ou dados bancários, é fraudulenta, deve ser ignorada e relatada à polícia."

"Ninguém nunca será cobrado pela vacina", acrescentou o porta-voz.