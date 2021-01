Rainha Elizabeth 2ª e príncipe Philip recebem vacina contra a covid-19

A rainha Elizabeth 2ª, do Reino Unido, e o Duque de Edimburgo receberam vacinas contra a covid-19, informou o Palácio de Buckingham.

Uma fonte vinculada à Família Real disse que as vacinas foram administradas no sábado (09/01) por um médico no Castelo de Windsor.