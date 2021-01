Queda de avião na Indonésia: recém-casados e 'piloto gentil' estão entre os 62 desaparecidos em acidente aéreo

Centro de crise no aeroporto de Jacarta: familiares esperam com apreensão por notícias

Parentes de passageiros e de membros da tripulação que estavam a bordo do Boeing 737 da companhia Sriwijaya Air que caiu no mar da Indonésia logo após a decolagem acompanham apreensivos a operação de busca feita pelas autoridades do país.

Havia 62 pessoas no voo que saiu da capital indonésia, Jacarta, neste sábado (9/01), com destino a Pontianak. As caixas-pretas da aeronave foram localizadas no domingo, assim como peças do avião e restos humanos — o que diminuiu a expectativa de que haja sobreviventes do desastre.