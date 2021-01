Tribalismo masculino: a seita violenta ligada ao 'viking' da invasão do Capitólio

Você deve ter visto essa imagem, que viralizou com a invasão do Congresso dos EUA na semana passada: a presença de um homem branco, musculoso e tatuado com o torso nu, a cabeça envolta por chifres e pelos de bisão, o rosto pintado com as cores da bandeira do país e as pernas cobertas por tecido leve e da cor da pele.