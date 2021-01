Invasão do Congresso dos EUA: as grandes empresas que estão suspendendo doações aos republicanos que apoiaram Trump

O bolso de alguns políticos republicanos já começa a sentir o impacto de suas ações no dia 6 de janeiro no Congresso dos Estados Unidos.

No dia 6 de janeiro, a sessão conjunta do Congresso para certificar os votos do Colégio Eleitoral foi interrompida pelo ataque ao Capitólio por apoiadores violentos do presidente Donald Trump.