'Bem-vindo ao Brexit': por que motorista britânico teve sanduíche confiscado em fronteira da Holanda

Motoristas sendo alertados para impactos do Brexit no terminal de Rotterdam, na Holanda; transportar produtos como carnes e laticínios para consumo pessoal passa a ser proibido

Um sanduíche de presunto transportado por um motorista britânico ganhou atenção do público no Reino Unido e na União Europeia, depois de ter sido confiscado pelas autoridades alfandegárias na Holanda.

Esse e outros alimentos confiscados de veículos de origem britânica foram mostrados por uma emissora de TV holandesa, enquanto funcionários aduaneiros explicavam que, por conta do Brexit, não é mais permitido trazer alguns tipos de comida livremente do Reino Unido para território da União Europeia. Segundo as regras de importação que vigoram no bloco europeu, viajantes de fora da UE não podem entrar no território com laticínios e carnes, por exemplo. Há restrições também para vegetais e frutas.