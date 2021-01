Por que fundador do Twitter diz que banimento de Trump foi 'correto, mas perigoso'

O cofundador e presidente-executivo do Twitter, Jack Dorsey, afirmou na quarta-feira (13/01) que fechar a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, era a coisa certa a fazer, embora também tenha destacado que isso abre um "precedente perigoso".

Os críticos acusam Trump de incitar o ataque à sede do Congresso americano — e na última quarta-feira, a Câmara dos Representantes aprovou pela segunda vez em apenas 13 meses um impeachment contra ele por "incitação à insurreição". Agora, o presidente enfrentará um julgamento político no Senado.

Precedente 'perigoso'

Ele reiterou que a remoção do presidente do Twitter foi feita após enviar a ele "uma advertência clara".

"Tomamos uma decisão com as melhores informações que tínhamos com base nas ameaças à segurança física tanto dentro quanto fora do Twitter", escreveu.