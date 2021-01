Defensor de imigração e União Europeia é eleito novo líder do partido de Merkel na Alemanha

O ministro da Saúde Jens Spahn e Markus Söder, líder do CSU, partido aliado ao CDU na Bavária, também poderiam entrar no corrida, embora nenhum dos dois tenha confirmado ainda querer o cargo.

Armin Laschet é um sujeito baixinho e bem-humorado. Premiê popular do estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestfália, ele costuma se lançar com gosto nas tradicionais celebrações do carnaval local.