Imigração: imagens mostram violenta repressão na Guatemala a migrantes que caminham para os EUA

Forças de segurança da Guatemala entraram em choque com a enorme caravana que tenta chegar aos EUA

O Exército e a tropa de choque da polícia da Guatemala usaram forte violência no domingo (18/1) contra os integrantes de uma caravana de milhares de migrantes centro-americanos que se dirigiam aos Estados Unidos.

O grupo era formado por cerca de 6 mil migrantes, segundo dados oficiais, que deixaram Honduras entre quinta e sexta-feira. No sábado, outros 3 mil migrantes entraram na Guatemala sem respeitar os procedimentos na fronteira. Com isso, o número total de pessoas que compõem a caravana é de cerca de 9 mil.

O governo guatemalteco afirma ter deportado quase mil pessoas para Honduras nos últimos três dias por entrarem ilegalmente no país.

O Procurador de Direitos Humanos da Guatemala, Jordán Rodas Andrade, classificou como "deploráveis" as ações das forças de segurança contra os migrantes e disse que é preciso exercer "empatia e solidariedade".

Fim do Talvez também te interesse

Os migrantes dizem que foram forçados a fugir da pobreza, violência e devastação causadas por dois grandes furacões em novembro do ano passado e querem chegar aos EUA via México.

Depois de cruzar ilegalmente o ponto de fronteira de Florido, na fronteira entre Honduras e Guatemala, os migrantes começaram a se concentrar na tarde de sábado em um posto militar em Vado Hondo, em Chiquimula. Lá as autoridades exigiram solicitaram documentos e um teste negativo para covid-19, o que gerou conflitos que foram ficando mais violentos à noite.

"Vários ficaram feridos, entre migrantes, militares e funcionários da imigração", disse Alejandra Mena, porta-voz do Instituto de Migração da Guatemala (IGM), de acordo com a agência de notícias Reuters.

As autoridades não informaram o número específico de feridos e mas disseram estar coordenando um trabalho para cuidar dos feridos.

O governo do México, que reforçou os controles em sua fronteira sul, elogiou o trabalho da Guatemala por agir "com firmeza e responsabilidade" em relação aos contingentes de migrantes que "violaram sua soberania", em um comunicado do seu ministério das Relações Exteriores na noite de sábado.