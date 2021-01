Trump deixa a Casa Branca: quem se beneficia dos polêmicos perdões presidenciais de última hora

Entre os receptores de indulto está o rapper Lil Wayne (cujo nome real é Dwayne Carter), que admitiu-se culpado das acusações de posse de armas no ano passado. Ele postou uma foto de si mesmo ao lado de Trump durante a campanha presidencial, elogiando o trabalho do presidente na reforma do sistema criminal.

O caso mais emblemático é o de Bannon, que foi um importante estratregista e conselheiro de Trump durante a campanha presidencial de 2016, quando o republicano derrotou Hillary Clinton. Em agosto do ano passado, Bannon foi formalmente acusado na Justiça por fraude em uma campanha de arrecadação de dinheiro para a construção no muro da fronteira entre EUA e México.

Promotores argumentam que Bannon e três outros acusados fraudaram centenas de milhares de doadores da campanha "Construa o Muro", que levantou US$ 25 milhões com a promessa de usar as doações para construir pedaços da barreira fronteiriça. A acusação alega que Bannon recebeu mais de US$ 1 milhão e usou ao menos parte do dinheiro para cobrir despesas pessoais. Ele nega as acusações.