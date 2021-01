Donald Trump: os destaques dos 4 anos do republicano na Presidência dos EUA

Donald Trump teve uma das Presidências mais conturbadas da história dos Estados Unidos.

Confira no vídeo uma retrospectiva de alguns dos momentos mais importantes da sua gestão.

Vale lembrar que a agenda política de Trump se organizou a partir de dois motes centrais.

O primeiro, "America First", ou EUA em primeiro lugar, foi o motor para ações tão variadas quanto o protecionismo econômico, que levou à guerra comercial com a China e respingou até em produtos brasileiros, a ruptura com entidades multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde, que os EUA largamente financiavam, ou a construção de um muro na fronteira com o México, para barrar a imigração ilegal.

O segundo mote, do governo "da lei e da ordem", mostrou seus efeitos tanto no elogio a ações policiais eventualmente truculentas - e no desmonte dos mecanismos de punição a policiais abusadores - quanto, na retomada de execuções de prisioneiros federais (a gestão Trump levou a cabo o maior número delas em 120 anos) e no sucesso em emplacar na Suprema Corte e em outros órgãos judiciais do país maiorias conservadoras, que podem reverter decisões históricas como a legalização do aborto no país.

Além disso, se não inaugurou o estilo, Trump foi o maior expoente de uma política feita a partir da comunicação rápida e direta com o eleitorado via redes sociais, em termos que muitas vezes contrariavam a liturgia do cargo e a hierarquia do partido.