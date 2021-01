O que os anos Trump representaram para os EUA e o Brasil

Chegou ao fim o mandato de Donald Trump na Presidência do Estados Unidos, no que pode vir a ser chamado pela História de Era Trump.

Um período de apenas quatro anos, de janeiro de 2017 a janeiro de 2021. Pode soar pouco tempo, mas o conjunto de políticas públicas e o estilo de comando do principal líder populista de direita do mundo produziram profundos efeitos não só nos EUA como no mundo — e no Brasil, em particular, diante da proximidade dele com o presidente Jair Bolsonaro.