O que muda para o Brasil com Biden na Casa Branca?

O novo presidente dos EUA, Joe Biden, assumiu o cargo com um estilo institucional e uma agenda política oposta à de Donald Trump em aspectos cruciais para os interesses brasileiros.

O democrata deixou claro ao longo da campanha que a questão ambiental e climática será prioridade para a gestão. Anunciou que não apenas recolocará os EUA em organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, como atuará para fortalecê-las. Pregou em favor do uso de máscara e prometeu injetar 100 milhões de vacinas nos cem primeiros dias da gestão. E se comprometeu a alterar a relação do país com a enorme comunidade de imigrantes ilegais.