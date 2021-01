Vacinação em Israel: as acusações de 'apartheid' em plano de imunização que exclui palestinos

Velocidade do programa de vacinação contra a covid-19 de Israel tem sido impressionante

O programa de vacinação contra a covid-19 em Israel tem sido reconhecido como o mais eficiente do mundo, com taxas de imunização (em relação ao tamanho da população) incomparáveis mesmo nos países mais desenvolvidos.

O ministro da Saúde de Israel, Yuli Edelstein, disse à BBC que, em relação ao programa de vacinação, sua primeira responsabilidade era para com os cidadãos de Israel.

Alguns críticos classificaram essa política como um "apartheid", enquanto outros a destacaram como mais uma prova da necessidade de acabar com a ocupação.

Êxito impressionante

A implementação do programa de vacinação contra a covid-19 em Israel tem sido elogiada. Trata-se de um país relativamente pequeno - tanto em território quanto em população -, com um sistema nacional de saúde digitalizado e que conta com a ajuda de um extenso exército para distribuir e administrar o vacina.