Como a polícia desvendou contrabando de R$ 40 milhões em marfim e chifres de rinoceronte no Quênia

O marfim ilegal foi supostamente vendido a clientes em Nova York e no sudeste da Ásia

A estimativa é que a quadrilha tenha acumulado um montante que chega a US$ 7,4 milhões (cerca de R$ 40 milhões) ao longo de sete anos.

Ele e três outros — Amara Cherif, da Guiné, Moazu Kromah, da Libéria e Abdi Hussein Ahmed, do Quênia — são acusados ​​de fazer acordos de vendas ilegais de marfim com compradores em Manhattan, além de outras pessoas no sudeste asiático.