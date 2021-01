Enfermeira que deu à luz internada por covid-19 vê a filha pela primeira vez

Eva Gicain comemorou um Natal atrasado com sua filha Elleana e seu marido Limuel Lina depois de receber alta do hospital

Uma enfermeira que deu à luz enquanto estava gravemente doente com covid-19 só teve a chance de segurar sua filha pela primeira vez cerca de dois meses após o parto.

Eva Gicain, de 30 anos, teve o tão esperado reencontro com seu bebê depois de receber alta do Royal Papworth Hospital, em Cambridge, na Inglaterra, neste mês de janeiro.

A bebê Elleana nasceu um mês antes do previsto, mas Gicain não se lembra do parto.

Gicain foi levada ao hospital local com um quadro grave de covid-19 no final de outubro, quando estava com 34 semanas de gravidez. Ela deu à luz uma semana depois.