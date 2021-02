Nazismo: Austríaco deixa herança para vilarejo francês que salvou sua família dos nazistas

Eric Schwam, que morreu em dezembro aos 90 anos, havia sido abrigado na pequena cidade de Le Chambon-sur-Lignon com sua família em 1943.

O vilarejo, que fica no sudeste da França, protegeu milhares de judeus durante o conflito e tem uma longa reputação de proteger pessoas que sofrem perseguição.

O antigo prefeito da cidade, no entanto, disse à mídia local que Schwam havia conversado sobre o assunto com as autoridades uns anos atrás e a herança que ele deixou é estimada em cerca de 2 milhões de euros (R$ 13,3 milhões).