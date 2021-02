Vacina contra covid-19: por que milhões de pessoas não poderão se imunizar até 2022

No consórcio Covax, a expectativa é de que o Brasil receba 42,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 até o fim de 2021. De acordo com o Ministério da Saúde, essa quantidade é suficiente para imunizar 10% da população brasileira, "com distribuição de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19".