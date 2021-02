Golpe em Mianmar: por que agora e o que esperar do futuro próximo?

Mas, nos bastidores, os militares mantiveram um controle relativamente forte sobre Mianmar (também conhecido como Birmânia), graças a uma Constituição que garante um quarto de todas as cadeiras no Parlamento e o controle dos ministérios mais poderosos do país.

Alegações de fraude

O momento exato do golpe pode ser facilmente explicado, aponta Jonathan Head, correspondente da BBC no Sudeste Asiático.

Constrangendo o 'pai da nação'

"Você precisa entender como o Exército vê sua posição no país", acrescenta Aye Min Thant. "A mídia internacional costuma se referir a Aung San Suu Kyi como 'mãe' do país. O Exército se considera o 'pai' da nação."

O que o futuro guarda?

Ativista e militares

Mas as manifestações foram brutalmente reprimidas pelo Exército, que tomou o poder em um golpe no dia 18 de setembro de 1988.

Mas a junta se recusou a entregar o poder, e permanece no controle do país desde então.

Suu Kyi ficou presa entre 1989 e 1995. Durante o período em que esteve presa, participou de reuniões secretas com o governo militar e abriu caminho para o diálogo entre as autoridades e a oposição.

Em 2015, com a vitória de seu partido nas eleições gerais, ela se tornou a figura mais poderosa do governo, o que teria ampliado divergências com os militares de forma crescente desde então e encontra ecos no golpe de 2021. Isso porque Suu Kyi é proibida pela Constituição a impede de se tornar presidente por ter filhos estrangeiros, mas a partir de 2015 passou a ocupar os cargos de 1ª Conselheira de Estado e chanceler do governo, se tornando a líder de facto do país, ainda que não exercesse controle sobre o comando militar.