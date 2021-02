Veterano de guerra de 100 anos que arrecadou R$ 241 milhões para o serviço de saúde inglês morre de covid-19

O ex-capitão do exército britânico ganhou o apelido carinhoso de Capitão Tom

O capitão e cavaleiro britânico Tom Moore, um idoso de 100 anos que arrecadou quase 33 milhões de libras (R$ 241 milhões) para o NHS (serviço de saúde pública do Reino Unido), morreu no domingo (31/1) de covid-19, segundo informação confirmada nesta terça (2/2) por sua filha, Hannah Ingram-Moore.

Ela disse que ele estava sob tratamento por conta de uma pneumonia e, na última semana, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Por conta do tratamento, ele não havia podido ser vacinado contra a covid-19.

Tom Moore se tornou um herói nacional no Reino Unido após prometer completar 100 voltas em seu jardim, em Marson Moretaine, no condado de Berfordshire, no leste da Inglaterra. antes de seu aniversário de 100 anos, em abril de 2020. Seu objetivo era arrecadar fundos para o NHS.