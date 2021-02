A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Golpe militar em Mianmar: professora viraliza ao dançar com blindados ao fundo chegando ao Parlamento

Era uma manhã ensolarada de segunda em Nay Pyi Taw, capital de Mianmar, no Sudeste Asiático. A professora de ginástica Khing Hnin Wai dançava para a câmera, fazendo movimentos coordenados ao som de música eletrônica.

Mas aquele não era um dia qualquer: atrás dela, um comboio de veículos blindados passa rumo ao Parlamento do país como parte de um golpe militar em curso no país.

Mas a professora Khing Hnin Wai não sabia disso, e depois publicou seu vídeo no Facebook. A postagem viralizou, com muitas pessoas comentando sobre o surreal casamento entre os movimentos frenéticos dela e a ação militar.

"A cena do fundo e a música meio que combinam", ela escreveu na postagem original. "Eu estava filmando o vídeo para uma competição antes das notícias sobre a manhã surgirem", contou.

Em outra postagem no Facebook, a professora afirmou que a rotatória onde estava vinha sendo seu local favorito para dançar "nos últimos 11 meses". E para provar, postou outros vídeos fazendo movimentos similares no mesmo lugar.

Chamada "Ampun Bang Jago", a música ficou popular no país vizinho no ano passado ao virar uma espécie de hino de protesto no TikTok, principalmente para zombar de autoridades.